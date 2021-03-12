У Франції затятого порушника комендантської години засудили на три місяці ув'язнення

У Франції чоловіка, якого поліція протягом місяця чотири рази зупиняла через порушення комендантської години, засудили до трьох місяців ув’язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

25-річний чоловік не зміг надати поліції переконливих пояснень, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години, коли його зупинили у вівторок в муніципалітеті Агд.

Це вчетверте поліція виявила, що він порушує комендантську годину.

Наступного дня його доставили до суду, який визнав його винним у повторному правопорушенні. Комендантська година через епідемію коронавірусу у Франції діє з 18:00 до 6:00 з середини грудня.

Поліція повідомила, що цей чоловік був їм відомий та раніше визнаний винним за "злочини іншого характеру".

"Він дав поліції пояснення фантастичного характеру, хоча в лютому і в березні йому тричі виносили усні попередження за порушення комендантської години", - заявила прокуратура.

"Ми продовжимо вживати рішучих заходів проти тих, хто вирішує свідомо і неодноразово порушувати правила охорони здоров'я, спрямовані на боротьбу з епідемією", - додали в прокуратурі.









