Во Франции злостному нарушителю комендантского часа дали три месяца заключения

Во Франции мужчину, которого полиция в течение месяца четыре раза останавливала за нарушение комендантского часа, приговорили к трем месяцам заключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

25-летний мужчина не смог предоставить полиции убедительных объяснений, почему он находится на улице во время комендантского часа, когда его остановили во вторник в муниципалитете Агд.

Это уже четвертый раз, когда полиция поймала его за нарушением комендантского часа.

На следующий день его доставили в суд, который признал его виновным в повторном правонарушении. Комендантский час из-за эпидемии коронавируса во Франции действует с 18:00 до 6:00 с середины декабря.

Полиция сообщила, что этот мужчина им известен и ранее был признан виновным за "преступления другого характера".

"Он дал полиции объяснения фантастического характера, хотя в феврале и в марте ему трижды выносили устные предупреждения за нарушение комендантского часа", - заявила прокуратура.

"Мы продолжим принимать решительные меры против тех, кто решает сознательно и неоднократно нарушать правила здравоохранения, направленные на борьбу с эпидемией", - добавили в прокуратуре.