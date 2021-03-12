В Естонії домовилися про пріоритетну вакцинацію депутатів та міністрів

Уряд Естонії підтримав пропозицію про те, щоб найближчим часом надати доступ до вакцини від коронавірусу депутатам Рійгікогу, членам міністру та іншим ключовим урядовцям для того, щоб їхня хвороба не ускладнювала управління державою у складний час.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

До цього переліку увійшли депутати, члени уряду, держсекретар, президент Банку Естонії, глава Державного суду та деякі інші. Їм запропонують вакцину AstraZeneca.

Вакцинація для них буде добровільною, як і для всіх жителів країни.

Нагадаємо, нещодавно від коронавірусу вакцинувалася президентка Керсті Кальюлайд. Підставою для цього стали умови її візиту до місії НАТО в Афганістані.

Станом на 12 березня в Естонії, населення якої складає близько 1,3 млн осіб, першу дозу вакцини отримали близько 122 тисяч людей, обидві дози - 50 691.

11 березня добовий приріст заражень коронавірусом в Естонії встановив новий рекорд, наблизившись до 2000.

Як свідчать дані Європейського центру контролю і попередження захворювань, Естонія - на другому місці у ЄС за найгіршою епідемічною ситуацією з коронавірусом, після Чехії.