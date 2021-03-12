В Эстонии договорились о приоритетной вакцинации депутатов и министров

Правительство Эстонии поддержало предложение о том, чтобы в ближайшее время предоставить доступ к вакцине от коронавируса депутатам Рийгикогу, министрам и другим ключевым чиновникам для того, чтобы обеспечить бесперебойное управление государством в сложное время.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В этот перечень вошли депутаты, члены правительства, госсекретарь, президент Банка Эстонии, глава Государственного суда и некоторые другие. Им предложат вакцину AstraZeneca.

Вакцинация для них будет добровольной, как и для всех жителей страны.

Напомним, недавно от коронавируса вакцинировалась президент Керсти Кальюлайд. Основанием для этого стали условия ее визита в миссию НАТО в Афганистане.

По состоянию на 12 марта в Эстонии, население которой составляет около 1,3 млн человек, первую дозу вакцины получили около 122 тысяч человек, обе дозы - 50 691.

11 марта суточный прирост заражений коронавируса в Эстонии установил новый рекорд, приблизившись к 2000.

Как свидетельствуют данные Европейского центра контроля и предупреждения заболеваний, Эстония - на втором месте в ЕС по худшей эпидемической ситуацией с коронавирусом, после Чехии.