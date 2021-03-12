Україна підтримує санкції США проти Коломойського - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про підтримку Україною санкцій США, запроваджених проти українського олігарха, колишнього керівника Дніпропетровської обласної держадміністрації Ігоря Коломойського.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому увечері 12 березня.

"Щодо санкцій США щодо колишніх власників "ПриватБанку". Ми підтримуємо це рішення і працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти, щоб повернути в Україну справедливість. Її головний принцип полягає в тому, що ми чітко бачимо різницю між поняттями "великий бізнес" і "олігархічний клас". А от прізвища тут не мають жодної різниці: це Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне: ти готовий працювати законно і прозоро, або хочеш і надалі створювати монополії, контролювати ЗМІ, впливати на депутатів та інших держслужбовців", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 5 березня США запровадили санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. У Держдепі пояснили, що як керівник Дніпропетровської області з 2014 по 2015 рік Коломойський був причетний до корупційних дій, що підривали верховенство права та віру української громадськості в демократичні інститути та громадські процеси, включаючи використання його політичного впливу та владних повноважень для особистої вигоди.

У ЄС заявили, що схвально оцінюють санкції проти Коломойського.

Детальніше про це - у статті Чорна мітка для Коломойського: що означають санкції США проти українського олігарха.