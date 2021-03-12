Украина поддерживает санкции США против Коломойского - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Украиной санкций США, введенных против украинского олигарха, бывшего руководителя Днепропетровской областной госадминистрации Игоря Коломойского.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в видеообращении, опубликованном вечером 12 марта.

"По поводу санкций США в отношении бывших владельцев "ПриватБанка". Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства, чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно: ты готов работать законно и прозрачно, или хочешь и дальше создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других госслужащих", - заявил Зеленский.

Напомним, 5 марта США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. В Госдепе пояснили, что как руководитель Днепропетровской области с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, подрывавшим верховенство права и веру украинского общества в демократические институты и общественные процессы, включая использование его политического влияния и властных полномочий для личной выгоды.

В ЕС заявили, что положительно оценивают санкции против Коломойского.

Подробнее об этом - в статье Черная метка для Коломойского: что означают санкции США против украинского олигарха.