У Франції понад 5 млн осіб отримали першу дозу вакцини від коронавірусу

У Франції кількість людей, яким зробили першу ін'єкцію вакцини від коронавірусу, перевищила 5 мільйонів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що 241 814 людей отримали першу дозу вакцини в суботу, а загалом таких людей вже 5 061 738 або 7,6% населення. Дві дози вакцини отримали 2 236 066 осіб..

Франція повідомила про 29 759 нових випадків COVID-19 за останню добу проти 25 229 попереднього дня.

Кількість людей, які померли від вірусу в лікарнях, зросла на 169 до загальної кількості 64 978, тоді як кількість людей у відділеннях інтенсивної терапії зросла на 37 до 4070.

Франція займає шосте за кількістю випадків захворювання на COVID-19 у світі, відразу після Великобританії.

Нагадаємо, Європейська комісія погодилася з позицією кількох країн-членів ЄС у тому, що найбільш справедливим принципом розподілу вакцин від коронавірусу є розподіл пропорційно кількості населення.

Лідери п’яти країн ЄС закликали до переговорів на найвищому рівні для забезпечення "справедливого" розподілу вакцин у блоці, наполягаючи, що за чинної системи до літа країни-члени опиняться у дуже нерівній ситуації.

Напередодні канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що вакцини розподіляються нерівномірно та дорікнув, що контракти з компаніями на постачання були укладені недостатньо прозоро.