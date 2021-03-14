Єврокомісія відреагувала на закиди країн ЄС про несправедливий розподіл вакцин

Європейська комісія згодна з позицією кількох країн-членів ЄС у тому, що найбільш справедливим принципом розподілу вакцин від коронавірусу є розподіл пропорційно кількості населення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві ЄК у відповідь на заяви деяких країн ЄС, які невдоволені розподілом вакцин.

"Це рішення, яке комісія запропонувала для всіх угод про попередню закупівлю. Це - справедливе рішення, оскільки вірус вражає однаково скрізь, у всіх частинах ЄС", - йдеться в заяві.

Також зазначається, що країни-члени ЄС вирішили відійти від пропозиції комісії, додавши гнучкості, яка дозволяє погоджувати інший розподіл доз з урахуванням епідеміологічної ситуації та потреб у вакцинації кожної країни.

"Відповідно до такої системи, якщо держава вирішує не вибирати належну їй за пропорційним розподілом квоту, дози перерозподіляються між іншими зацікавленими країнами", - йдеться у заяві.

Як наголошують у Єврокомісії, якщо держави-члени захочуть повернутися до пропорційної основи, вони будуть повинні досягнути відповідної домовленості.

Нагадаємо, лідери п’яти країн ЄС закликали до переговорів на найвищому рівні для забезпечення "справедливого" розподілу вакцин у блоці, наполягаючи, що за чинної системи до літа країни-члени опиняться у дуже нерівній ситуації.

Напередодні канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що вакцини розподіляються нерівномірно та дорікнув, що контракти з компаніями на постачання були укладені недостатньо прозоро.