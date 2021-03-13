Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

П’ять країн ЄС поскаржились на несправедливий розподіл вакцин

США називають дестабілізуючою силою частіше, ніж Росію та Китай - всесвітнє опитування

У Польщі вже 1,5 млн людей отримали обидві дози щеплення від коронавірусу

Грузія отримала першу партію вакцини від коронавірусу через COVAX






П’ять країн ЄС поскаржились на несправедливий розподіл вакцин

Субота, 13 березня 2021, 13:50

Лідери п’яти країн ЄС закликали до переговорів на найвищому рівні для забезпечення "справедливого" розподілу вакцин у блоці, наполягаючи, що за чинної системи до літа країни-члени опиняться у дуже нерівній ситуації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Cпільний лист від лідерів Австрії, Латвії, Чехії, Словенії та Болгарії з’явився 13 березня та адресований президенту Євроради Шарлю Мішелю і президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Лідери наполягають, що "нинішня система продовжить створювати і поглиблювати велику нерівномірність між країнами-членами до літа, і деякі зможуть досягти колективного імунітету за кілька тижнів, тоді як інші будуть відставати".

Вони закликають керівництво блоку якомога швидше скликати обговорення з цього приводу. 

Напередодні канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що вакцини розподіляються нерівномірно та дорікнув, що контракти з компаніями на постачання були укладені недостатньо прозоро.

За його словами, що Нідерланди і Данія отримали значно більше доз відносно кількості населення, аніж деякі інші країни, наприклад, Болгарія та Хорватія.

За даними Європейського центру контролю та попередження захворювань на 13 березня, найшвидше вакцинація просувається у таких країнах як Мальта, Фінляндія, Данія, Угорщина та Ірландія. Найбільше відстають Латвія, Болгарія та Хорватія.

 

Нагадаємо, днями регулятор ЄС схвалив четверту вакцину від коронавірусу - компанії Janssen, яка належить американській Johnson&Johnson, на додачу до BioNTech-Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

Також низка країн ЄС тимчасово зупинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення з Данії про розвиток тромбів у деяких вакцинованих. Регулятор ЄС у своєму коментарі заявив, що не бачить причин зупиняти вакцинацію

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус
powered by lun.ua