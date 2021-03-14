Пандемія коронавірусу обійшлася економіці Німеччини у 250 мільярдів євро

За оцінками Німецького інституту економіки (IW) скорочення валового внутрішнього продукту Німеччини за весь період пандемії складе близько 250 мільярдів євро.

Про це заявив директор інституту Міхаель Гютер, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

За підрахунками експертів, у першому кварталі 2021 року локдаун обійдеться німецькій економіці у близько 50 мільярдів євро.

Гютер зазначив, що спричинена поширенням коронавірусу криза стала безпрецедентним шоком для німецької економіки. І хоча фінансова допомога від держави та програма скороченого робочого часу, яка часто дозволяє уникнути звільнень, і допомогли запобігти гіршим наслідкам, однак виплати часом здійснювалися зі значними затримками.

За словами Гютера, у Німеччині нині є близько п'яти тисяч так званих "зомбі-підприємств", які існують завдяки фінансовій допомозі від держави або лише тому, у країні тимчасово скасували обов'язок про оголошення банкрутства неплатоспроможними компаніями.

Попри це, за даними директора IW, упродовж 2020 року близько 16 300 підприємств у Німеччини оголосили про банкрутство.

З іншого боку, багато підприємств у Німеччині за цей період змогли зекономити чималі кошти - наприклад, за рахунок скорочення кількості відряджень за кордон та всередині країни.

За підрахунками Німецького об'єднання ділового туризму, від початку пандемії німецькі компанії заощадили близько 50 мільярдів євро через скасування відряджень. Кількість останніх скоротилася майже на 90%.

Нагадаємо, за підрахунками аналітиків, ВВП Німеччини за 2020 рік через запровадження карантинних обмежень скоротився на 5,1 відсотка після зростання на 0,6 відсотка у 2019 році.