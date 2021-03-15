Перед початком пандемії українці були на 7-му місці за отриманням громадянства ЄС

У 2019 році громадянство країн ЄС отримали 18 100 українців – вони були сьомими серед основних реципієнтів паспортів Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Євростат.

У 2019 році близько 706 400 осіб отримали громадянство держави-члена ЄС, в якій вони проживали, порівняно з 672 300 у 2018 році. Більшість тих, хто отримав громадянство держави-члена ЄС у 2019 році, раніше були громадянами країн, що не входять до ЄС, або особами без громадянства, тоді як колишні громадяни іншої держави-члена ЄС становили 13% від загальної кількості набутих громадянств.

У 2019 році марокканці були найбільшою групою серед нових громадян ЄС (66 800 осіб, з яких 84% отримали громадянство Іспанії, Італії чи Франції), випередивши албанців (41 700, 62% - громадянство Італії) та британців (29 800, 75% набули громадянства Німеччини, Швеції чи Франції). Далі йдуть сирійці (29 100, 69% набули громадянства Швеції), турки (28600, 57% набули німецького громадянства), румуни (26600, 60% набули громадянства Італії або Німеччини), бразильці (23 500, 73% набули громадянства Італії або Португалії), українці (18 100, 59% набули громадянства Німеччини, Польщі чи Італії), алжирці (18 000, 82% набули французького громадянства) та росіяни (16 400, 31% отримали громадянство Німеччини).

Порівняно з 2018 роком марокканці та албанці залишались основними отримувачами паспортів ЄС, тоді як британці перейшли з сьомого на третє місце.

Румуни (26 600 осіб), поляки (12 600) та італійці (8 700) залишаються трьома найбільшими групами громадян ЄС, які набули громадянства іншої держави-члена ЄС.

Більшість нових паспортів видала Німеччина (132 000 або 19% від загальної кількості ЄС), Італія (127 000 або 18%), Франція (109 800 або 16%), Іспанія (99 000 або 14%) та Швеція (64 200 або 9%), що становить 75% нових громадянств, наданих в ЄС у 2019 році.