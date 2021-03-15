Мер Таллінна закликав до переговорів про купівлю російської і китайської вакцин

Мер Таллінна Михаїл Килварт вважає, що уряд має розпочати переговори з РФ і Китаєм про купівлю вакцин від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

За словами Килварта, слід пам'ятати про те, що вакцини від коронавірусу дають лише тимчасовий захист, тому додаткові великі поставки вакцини можуть знадобитися Естонії вже найближчої осені. Один з варіантів вирішення проблеми він бачить у переговорах про закупівлю російських і китайських препаратів.

"Мало хто замислюється про те, що вакцинація - тимчасовий захід. Через пів року або вісім місяців потрібне друге коло вакцинації, а багато вчених вважають, що цей вірус з нами на кілька років, і вакцинація буде необхідна щороку. Вже зараз ми знаємо, що вакцини не вистачає, і її може не вистачати і в майбутньому. Тому багато європейських країн, крім загального замовлення Євросоюзу, зараз займаються організацією прямих поставок, в тому числі з третіх країн ", - сказав Килварт.

"У нас багато заявлялося, що вакцини - не політична тема, тому необхідно перейти від слів до справи і вести переговори в тому числі з Росією. Є й інші варіанти, є Китай. Займатися цим необхідно зараз, як це роблять інші країни. Інакше може вийти так, що коли виникне необхідність, ми опинимося далеко в кінці черги ", - додав він.

Мер Таллінна також повторив свою переконаність в необхідності знову ввести в Естонії надзвичайний стан, про що він заявив на минулому тижні в листі прем'єр-міністру Каї Каллас.