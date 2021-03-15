Мэр Таллинна призвал к переговорам о покупке российской и китайской вакцин

Мэр Таллинна Михаил Кылварт считает, что правительство должно начать переговоры с РФ и Китаем о покупке вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

По словам Кылварта, следует помнить о том, что вакцины от коронавируса дают лишь временную защиту, поэтому дополнительные крупные поставки вакцины могут понадобиться Эстонии уже ближайшей осенью. Один из вариантов решения проблемы он видит в переговорах о закупке российских и китайских препаратов.

"Мало кто задумывается о том, что вакцинация - временная мера. Через полгода или восемь месяцев нужно второй круг вакцинации, а многие ученые считают, что этот вирус с нами на несколько лет, и вакцинация будет необходима каждый год. Уже сейчас мы знаем, что вакцины не хватает, и ее может не хватать и в будущем. Поэтому многие европейские страны, кроме общего заказа Евросоюза, сейчас занимаются организацией прямых поставок, в том числе из третьих стран ", - сказал Килварт.

"У нас много раз заявлялось, что вакцины - не политическая тема, поэтому необходимо перейти от слов к делу и вести переговоры в том числе с Россией. Есть и другие варианты, является Китай. Заниматься этим необходимо сейчас, как это делают другие страны. Иначе может получиться так, что когда возникнет необходимость, мы окажемся далеко в конце очереди ", - добавил он.

Мэр Таллинна также повторил свою убежденность в необходимости снова ввести в Эстонии чрезвычайное положение, о чем он заявил на прошлой неделе в письме премьер-министру Каи Каллас.