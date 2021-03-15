В РФ заявили, що домовились про виробництво "Спутника V" з компаніями 4 країн ЄС

Російський фонд прямих інвестицій заявив, що після отримання схвалення регулятора ЄС виробництво вакцини "Спутник V" в Європі можливе в Італії, Іспанії, Франції та Німеччині.

Про це повідомило агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

"Російський фонд прямих інвестицій з самого початку боротьби з пандемією був налаштований на активну взаємодію з усіма партнерами, в тому числі з Європи, і відкритий до таких переговорів. РФПІ вже досяг угод з компаніями з Італії, Іспанії, Франції та Німеччини для запуску виробництва "Спутник V", - заявили у фонді.

У повідомленні наголошується, що "зараз ведуться переговори ще з цілою низкою виробників, щоб збільшити обсяги виробництва в ЄС".

"Це дозволить почати активні поставки "Спутника V" на єдиний європейський ринок після отримання схвалення Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), з яким зараз йде активна взаємодія в рамках розгляду поданої заявки (rolling review)", - заявили в РФПІ.

Також в РФПІ "готові будуть почати поставки в ті країни ЄС, які самостійно зареєструють "Спутник V", наголошується в повідомленні.

4 березня стало відомо, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало експертизу вакцини "Спутник V", що може призвести до її схвалення для використання у всіх 27 країнах ЄС

14 березня агентство Reuters повідомило, що уряди Європейського Союзу розглядають можливість початку переговорів з розробниками російської вакцини "Спутник V".

Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) прогнозує, що може схвалити російську вакцину від коронавірусу "Спутник V" не раніше травня.

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