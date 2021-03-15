В РФ заявили, что договорились о производстве "Спутника V" с компаниями четырех стран ЕС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что после получения одобрения регулятора ЕС производство вакцины "Спутник V" в Европе возможно в Италии, Испании, Франции и Германии.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

"Российский фонд прямых инвестиций с самого начала борьбы с пандемией был настроен на активное взаимодействие со всеми партнерами, в том числе из Европы, и открыт для таких переговоров. РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства" Спутник V ", - заявили в фонде.

В сообщении отмечается, что "сейчас ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС".

"Это позволит начать активные поставки" Спутника V " на единый европейский рынок после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), с которым сейчас идет активное взаимодействие в рамках рассмотрения поданной заявки (rolling review)", - заявили в РФПИ.

Также в РФПИ "готовы будут начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют" Спутник V ", отмечается в сообщении.

4 марта стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало экспертизу вакцины "Спутник V", что может привести к ее одобрению для использования во всех 27 странах ЕС

14 марта агентство Reuters сообщило, что правительства Европейского Союза рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками российской вакцины "Спутник V".

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) прогнозирует, что может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" не раньше мая.