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Німеччина призупинила використання вакцини AstraZeneca

Понеділок, 15 березня 2021, 16:37

Німеччина тимчасово зупинила використання вакцини від коронавірусу, розробленої Університетом Оксфорду та компанією AstraZeneca.

Про це заявило міністерство охорони здоров'я країни, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Федеральне міністерство охорони здоров’я оголосило, що тимчасово зупиняє використання вакцини AstraZeneca за рекомендацією Інституту Пауля Ерліха (PEI).

Експерти Інституту дійшли висновку, що у зв’язку з повідомленнями про розвиток тромбів у деяких людей після вакцинації необхідні додаткові дослідження.

Нагадаємо, перед цим вже низка європейських країн призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca після утворення тромбів у деяких щеплених пацієнтів у Данії. На цей час не доведено, що ці випадки пов’язані з вакцинацією.  

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що вакцину AstraZeneca проти коронавірусу можна продовжувати використовувати і під час розслідування, та що кількість випадків тромбоемболічних ситуацій серед вакцинованих людей - не більша, ніж серед населення загалом.

Міністр охорони здоров’я Німеччини спершу заявляв, що країна не планує призупиняти використання вакцини на час розслідування.

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Німеччина Коронавірус
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