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Данія призупинила використання вакцини AstraZeneca

Четвер, 11 березня 2021, 12:59

Данія тимчасово призупиняє використання вакцини AstraZeneca після того, як у деяких пацієнтів невдовзі після вакцинації розвинулися тромби. Втім, поки невідомо, чи є це побічним ефектом щеплення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local/AFP.

Про призупинення використання вакцини Агентство охорони здоров’я Данії заявило у четвер 11 березня, після того, як у деяких людей невдовзі після вакцинації AstraZeneca розвинулися тромби.  

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"На цей час не було встановлено, що між тромбами та вакцинацією є взаємозв’язок", - зазначає Агенція у повідомленні. 

Тиждень тому Данія зняла вікові обмеження на використання вакцини AstraZeneca,  як це зробили вже багато країн Європи після появи нових даних.

Раніше Австрія, а слідом за нею Естонія призупинили використання однієї партії вакцини AstraZeneca в якості запобіжного заходу, поки не будуть розслідувані випадки смерті однієї людини і захворювання у другої.

Регулятор ЄС дійшов висновку, що вакцина не була причиною смерті щепленої жінки.

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