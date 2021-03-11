Регулятор ЄС не бачить причин зупиняти використання вакцини AstraZeneca

Регулятор ЄС вважає, що переваги вакцинації більші, аніж можливі ризики, та використання вакцини можна продовжувати.

Про це йдеться у заяві Європейського медичного агентства, повідомляє "Європейська правда".

ЄМА зазначає, що знає про рішення Данії призупинити використання вакцини AstraZeneca після кількох випадків розвитку тромбів у вакцинованих людей, включно з одним летальним випадком.

"Наразі немає вказівок, що ці стани спричинило щеплення, вони не входять до переліку можливих побічних ефектів. Позиція комітету ЄМА з оцінки ризиків (PRAC) - що переваги вакцинації залишаються більшими, аніж ризики, і використання вакцини може продовжитися і в той час, поки триває дослідження випадків розвитку тромбів", - йдеться у повідомленні.

Комітет з оцінки ризиків вже вивчає дані про всі випадки, пов’язані з формуванням тромбів у людей, які раніше отримали щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca.

"Кількість випадків тромбоемболічних ситуацій серед вакцинованих людей - не більша, аніж серед населення загалом. На 10 березня 2021 року надійшли 30 повідомлень про тромбоемболічні ситуації серед близько 5 мільйонів людей, щеплених вакциною AstraZeneca у країнах Європейської економічної зони", - зазначає регулятор.

Як повідомлялося, 11 березня Данія, а слідом за нею Норвегія оголосили про призупинення використання вакцини AstraZeneca після того, як у деяких людей в Данії невдовзі після вакцинації AstraZeneca розвинулися тромби. Втім, поки невідомо, чи є це побічним ефектом щеплення.

Раніше Австрія, а слідом за нею Естонія призупинили використання однієї партії вакцини AstraZeneca в якості запобіжного заходу, поки не будуть розслідувані випадки смерті однієї людини і захворювання у другої.

Регулятор ЄС дійшов висновку, що вакцина не була причиною смерті щепленої жінки.