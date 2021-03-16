Прем'єр-міністр Естонії заразилась коронавірусом

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас повідомила, що отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

До одужання Каллас буде перебувати на самоізоляції.

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"Як і багато хто з вас, зробила тест для заспокоєння совісті та захисту близького оточення. У мене тільки трохи піднялася температура, і позитивного результату я не очікувала. Ще одне підтвердження, який підступний цей вірус", - сказала Каллас.

Вона зазначила, що, як і багато інших, точно не знає, де могла заразитися. До минулого четверга прем’єр-міністр як контактна особа була 10 днів в самоізоляції. По виходу з ізоляції здала тест і результат був негативний, а після цього Каллас намагалася працювати по інтернету, щоб скоротити число контактів.

"Продовжую роботу з дому. В е-Естонії через інтернет можна успішно керувати урядом, виступати перед парламентом і здійснювати всі інші необхідні для кризового і державного управління дії", - заявила Каллас.