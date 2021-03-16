Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

До выздоровления Каллас будет находиться на самоизоляции.

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"Как и многие из вас, сделала тест для успокоения совести и защиты близкого окружения. У меня только немного поднялась температура, и положительного результата я не ожидала. Еще одно подтверждение, насколько коварный этот вирус", - сказала Каллас.

Она отметила, что, как и многие другие, точно не знает, где могла заразиться. До прошлого четверга премьер-министр как контактное лицо было 10 дней в самоизоляции. По выходу из изоляции сдала тест и результат был отрицательный, а затем Каллас пыталась работать по интернету, чтобы сократить число контактов.

"Продолжаю работу из дома. В э-Эстонии через интернет можно успешно руководить правительством, выступать перед парламентом и осуществлять другие необходимые для кризисного и государственного управления действия", - заявила Каллас.