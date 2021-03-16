У Португалії законопроєкт про легалізацію евтаназії визнано неконституційним

Конституційний суд Португалії в понеділок відхилив як неконституційний законопроєкт, що дозволяє невиліковно хворим пацієнтам звертатися за допомогою до лікаря, піти з життя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Суд схвалив рішення після того, як нещодавно переобраний президент Марселу Ребелу де Соза звернувся до суду з проханням оцінити законодавство на тій підставі, що воно містить "надмірно невизначені поняття".

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Згідно із законопроєктом, схваленим парламентом в січні, людям, старшим за 18 років, буде дозволено просити допомоги померти, якщо вони невиліковно хворі і страждають від "тривалого" і "нестерпного" болю. При цьому вони не мають бути визнані психічно неспроможними ухвалити таке рішення.

Президент раніше заявив, що буде поважати голосування парламенту, але все ж вирішив відправити законопроєкт до Конституційного суду для перевірки.

Суддя Педро Мачете заявив, що закон є неконституційним, оскільки деякі його положення загрожують принципу "недоторканності життя".

Тепер парламент може знову переглянути законодавство, щоб змінити положення, які викликали занепокоєння суду.

Португалія, країна, де більшість релігійного населення є католиками, легалізувала аборти в 2007 році і дозволила одностатеві шлюби в 2010 році.