В Португалии законопроект о легализации эвтаназии признан неконституционным

Конституционный суд Португалии в понедельник отклонил как неконституционный законопроект, позволяющий неизлечимо больным пациентам обращаться за помощью к врачу, чтобы уйти из жизни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Суд принял решение после того, как недавно переизбранный президент Марселу Ребелу де Соза обратился в суд с просьбой оценить законодательство на том основании, что оно содержит "слишком неопределенные понятия".

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Согласно законопроекту, принятому парламентом в январе, людям старше 18 лет будет разрешено просить помощи, чтобы умереть, если они неизлечимо больны и страдают от "длительной" и "невыносимой" боли. При этом они не должны быть признаны психически несостоятельными принять такое решение.

Президент ранее заявил, что будет уважать голосование парламента, но все же решил отправить законопроект в Конституционный суд для проверки.

Судья Педро Мачете заявил, что закон является неконституционным, поскольку некоторые его положения угрожают принципу "неприкосновенности жизни".

Теперь парламент может снова пересмотреть законодательство, чтобы изменить положение, вызвавшее беспокойство суда.

Португалия, страна, где большинство религиозного населения являются католиками, легализовала аборты в 2007 году и разрешили однополые браки в 2010 году.