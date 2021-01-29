Парламент Португалії легалізував евтаназію для невиліковно хворих

У п'ятницю парламент Португалії схвалив легалізацію евтаназії - країна стане сьомою в світі, де невиліковно хворі пацієнти зможуть звертатися за допомогою до лікаря, щоб піти з життя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Людям, старшим за 18 років, буде дозволено простити медиків допомогти завершити життя у випадку, якщо вони невиліковно хворі і страждають від тривалого і нестерпного болю. Пацієнти також повинні бути психічно здатними ухвалити таке рішення.

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Процес евтаназії буде доступний тільки для громадян країни і резидентів, щоб люди не могли поїхати в Португалію за медичною допомогою піти з життя.

Закон ще повинен затвердити президент Португалії, який раніше сказав, що буде поважати голосування в парламенті.

Дехто розкритикував час голосування за законопроєкт. Опозиційні соціал-демократи заявили, що через пандемію коронавірусу серед людей виникло "велике занепокоєння, страх, пов'язаний з проблемами життя і смерті".

У листі до парламенту дві групи, які управляють більшістю будинків для літніх людей в Португалії, які сильно постраждали від пандемії, заявили, що "схвалення евтаназії є неповагою до всіх цих людей".

Португалія легалізувала аборти в 2007 році і дозволила одностатеві шлюби в 2010 році.





