Кілька країн ЄС закликали Брюссель відкоригувати механізм розповсюдження вакцин

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив у вівторок, що він та союзники зі Східної Європи наполягають на тому, щоб Європейський Союз відкоригував спосіб розповсюдження вакцин проти COVID-19 після скарг на нерівномірність.

Про це повідомляє "європейська правда" з посиланням на Reuters.

Курц, а також лідери Болгарії, Чехії, Словенії, Латвії та Хорватії минулого тижня написали керівникам Європейської комісії та Євроради, заявивши, що розподіл не відбувається відповідно до чисельності населення, як було домовлено.

Противники Курца звинуватили його у спробі відвернути увагу від його уряду через відносно повільний темп щеплень.

ЄС має механізм перерозподілу залишку доз, коли інші не беруть свою частку за пропорційним розподілом, і Єврокомісія заявила, що держави-члени повинні вирішити, чи хочуть вони повернутися до суто демографічного методу.

"Тут має бути можливо розробити механізм корекції", - сказав Курц на пресконференції зі своїми болгарськими, чеськими та словенськими колегами після зустрічі, до якої лідери Хорватії та Латвії приєдналися за допомогою відеозв'язку.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської Ради Шарль Мішель працюють, "щоб знайти рішення", додав Курц.

Згідно з останнім щотижневим звітом Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, Болгарія та Латвія ввели першу дозу вакцини найменшій частині свого дорослого населення в ЄС - 4,1% кожна.

На Мальті цей показник становить 14,9%, в Австрії - 7,8%.