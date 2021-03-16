Несколько стран ЕС призвали Брюссель откорректировать механизм распространения вакцин

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил во вторник, что он и союзники из Восточной Европы настаивают на том, чтобы Европейский Союз откорректировал способ распространения вакцин против COVID-19 после жалоб на неравномерность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Курц, а также лидеры Болгарии, Чехии, Словении, Латвии и Хорватии на прошлой неделе написали руководителям Европейской комиссии и Евросовета, заявив, что распределение не происходит в соответствии с численностью населения, как было договорено.

Противники Курца обвинили его в попытке отвлечь внимание от его правительства за относительно медленный темп прививок.

ЕС механизм перераспределения остатка доз, когда другие не берут свою долю по пропорциональному распределению, и Еврокомиссия заявила, что государства-члены должны решить, хотят ли они вернуться к чисто демографическому методу.

"Здесь должно быть возможно разработать механизм коррекции", - сказал Курц на пресс-конференции со своими болгарскими, чешскими и словенскими коллегами после встречи, к которой лидеры Хорватии и Латвии присоединились с помощью видеосвязи.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Шарль Мишель работают, "чтобы найти решение", добавил Курц.

Согласно последним еженедельным отчетом Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, Болгария и Латвия ввели первую дозу вакцины малейшей части своего взрослого населения в ЕС - 4,1% каждая.

На Мальте этот показатель составляет 14,9%, в Австрии - 7,8%.