У Словаччині "Спутник V" успішно випробували на мишах і морських свинках

У Словаччині завершили семиденне тестування російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" на мишах і морських свинках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SME.

З тваринами після тестів все добре, а партія випробуваної вакцини була для них нешкідливою та нетоксичною, підтвердив Мирослав Ризнер з компанії Imuna Pharm, яка проводила випробування.

Тести проводили на п’яти мишах та двох морських свинках. Важливо було переконатися, щоб тварини не вмирали і не втрачали вагу протягом періоду тестування.

"Вони виглядали так, ніби їм не дали жодної речовини", - сказав Ризнер.

Словаччина придбала два мільйони доз російської вакцини. Перші 200 000 були були вивантажені два тижні тому в Кошице.

Закупівля словацьким урядом російської вакцини призвела до політичної кризи. В результаті у відставку подали вже два міністри.

Детальніше про це - у статті Вакцина популізму: чому прем'єр Словаччини став прихильником російського "Спутника".