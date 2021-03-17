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В Словакии "Спутник V" успешно испытали на мышах и морских свинках

Среда, 17 марта 2021, 13:07

В Словакии завершили семидневное тестирование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на мышах и морских свинках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SME.

С животными после тестов все хорошо, а партия испытанной вакцины была для них безобидной и нетоксичной, подтвердил Мирослав Ризнер из компании Imuna Pharm, которая проводила испытания.

Тесты проводились на пяти мышах и двух морских свинках. Важно было убедиться, чтобы животные не умирали и не теряли вес в течение периода тестирования.

"Они выглядели так, будто им не дали ни одного вещества", - сказал Ризнер.

Словакия приобрела два миллиона доз российской вакцины. Первые 200 000 были были выгружены две недели назад в Кошице.

Закупка словацким правительством российской вакцины привела к политическому кризису. В результате в отставку подали уже два министра.

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