Болгарія повідомила дату відкриття туристичного сезону: умови в’їзду
Влада Болгарії планує з 1 травня відкрити туристичний сезон в країні та приймати туристів з держав, які не входять до Євросоюзу.
Про це повідомила міністр з питань туризму Болгарії Марія Ніколова, пише "Європейська правда" з посиланням на BNR News.
"Наша ідея в цьому сезоні - відкрити сезон з 1 травня трохи раніше, що в умовах пандемії дає нам можливість дотримуватися заходів, запропонованих органами охорони здоров'я", - сказала вона.
Протиепідемічні заходи з розміщення і харчування на курортах будуть визначені у понеділок 15 березня наказом міністра туризму.
Міністр охорони здоров'я Костадін Ангелов заявив, що Болгарія долучиться до так званого "електронного зеленого туристичного сертифікату", і що у кожного туриста, який бажає відвідати країну, буде три варіанти.
"Людина повинна або бути вакцинована, або перехворіти і мати антитіла, або мати негативний результат ПЛР-тесту", - сказав міністр Ангелов.
Ніколова додала, що Болгарія укладає додаткові двосторонні угоди про допуск туристів за довідками про вакцинацію.
"Ми вводимо єдині вимоги за європейськими стандартами, а саме - вакцина, тест ПЛР... тест для тих, хто хворів на коронавірус, виданий не більше ніж через 6 місяців після захворювання", - сказала вона.
Прем'єр-міністр Бойко Борисов заявив, що свої кроки з відкриття для туристів Болгарія, яка не входить до Шенгенської зони, узгоджує з Єврокомісією.
За його словами, Болгарія має право, надане Європейською комісією, допускати туристів з "третіх країн", які не є членами ЄС, з негативним результатом ПЛР-тесту, які мають антитіла або вакциновані вакциною, відмінною від схвалених у ЄС.
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