Болгарія повідомила дату відкриття туристичного сезону: умови в’їзду

Влада Болгарії планує з 1 травня відкрити туристичний сезон в країні та приймати туристів з держав, які не входять до Євросоюзу.

Про це повідомила міністр з питань туризму Болгарії Марія Ніколова, пише "Європейська правда" з посиланням на BNR News.

"Наша ідея в цьому сезоні - відкрити сезон з 1 травня трохи раніше, що в умовах пандемії дає нам можливість дотримуватися заходів, запропонованих органами охорони здоров'я", - сказала вона.

Читайте також Кіпр з 1 травня пускатиме вакцинованих туристів з Британії

Протиепідемічні заходи з розміщення і харчування на курортах будуть визначені у понеділок 15 березня наказом міністра туризму.

Міністр охорони здоров'я Костадін Ангелов заявив, що Болгарія долучиться до так званого "електронного зеленого туристичного сертифікату", і що у кожного туриста, який бажає відвідати країну, буде три варіанти.

"Людина повинна або бути вакцинована, або перехворіти і мати антитіла, або мати негативний результат ПЛР-тесту", - сказав міністр Ангелов.

Ніколова додала, що Болгарія укладає додаткові двосторонні угоди про допуск туристів за довідками про вакцинацію.

Читайте також Зеленський попросив президентку Греції про спрощення туризму для українців

"Ми вводимо єдині вимоги за європейськими стандартами, а саме - вакцина, тест ПЛР... тест для тих, хто хворів на коронавірус, виданий не більше ніж через 6 місяців після захворювання", - сказала вона.

Прем'єр-міністр Бойко Борисов заявив, що свої кроки з відкриття для туристів Болгарія, яка не входить до Шенгенської зони, узгоджує з Єврокомісією.

За його словами, Болгарія має право, надане Європейською комісією, допускати туристів з "третіх країн", які не є членами ЄС, з негативним результатом ПЛР-тесту, які мають антитіла або вакциновані вакциною, відмінною від схвалених у ЄС.

Читайте також: Греція відкривається для туристів: що це означає для подорожей з України