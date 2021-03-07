У Нідерландах 1300 людей покликали в клуб задля коронавірусного експерименту

В Амстердамі в суботу понад тисячу любителів танцювальної музики вперше за рік допустили на танцпол для того, щоб провести експеримент та вивчити можливості послаблення карантину в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В цілому 1300 осіб були допущені до участі в ретельно організованому тестовому заході в найбільшому мюзик-холі Амстердама, ZiggoDome, який у звичайний час вміщує до 17 тисяч людей.

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За всіма рухами та контактами людей, які танцювали під музику голландських діджеїв, стежили за допомогою бірки, яку вони були змушені носити. В межах цього експерименту нідерландська влада хоче вивчити, у який спосіб знову дозволити масові заходи, заборонені через епідемію.

Всім гостям необхідно було отримати негативний результат тесту на коронавірус за 48 годин до заходу, а через п'ять днів після заходу їм було запропоновано пройти ще один тест.

Усередині вони були розділені на шість груп, кожна з яких дотримувалася різних принципів соціального дистанціювання і носіння масок, а також мала різну ступінь свободи пересування.

Урядові радники будуть використовувати дані про їх поведінку для прийняття рішень про можливе послаблення ізоляції в найближчі місяці.

Танцювальна подія є частиною серії тестових заходів, що проводяться за підтримки уряду. Серед інших - бізнес-конференція, два футбольні матчі і комедійне шоу, всі з різними правилами для різних груп, щоб побачити, що працює найкраще.

Уряд Нідерландів минулого тижня поступово послабив заходи ізоляції, дозволивши обмежене відкриття другорядних магазинів і середніх шкіл. Всі бари і ресторани в Нідерландах закриті з середини жовтня, а по всій країні з 21:00 до 4:30 ранку останні шість тижнів діє комендантська година.