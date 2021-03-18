Вірменія йде на дострокові вибори на тлі затяжної кризи

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що з огляду на нестабільну внутрішню ситуацію та після консультацій з опозиційними фракціями парламентські вибори в країні відбудуться 20 червня.

Про це Пашинян розповів на своїй Facebook-сторінці у четвер, пише "Європейська правда".

Пашинян зазначив, що провів зустріч з лідером фракції "Процвітаюча Вірменія" Гагіком Царукяном, і в ході зустрічі вони відзначили, що найкращим виходом із складної внутрішньополітичної ситуації стануть дострокові парламентські вибори.

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"Беручи до уваги бесіди, які я провів з президентом Вірменії, з фракцією "Мій крок", з лідером фракції "Просвітлена Вірменія" Едмоном Марукяном, 20 червня цього року відбудуться позачергові парламентські вибори в Республіка Вірменія", - заявив Пашинян.

В останні тижні у Вірменії загострилась політична криза. 25 лютого Генштаб Збройних сил Вірменії зажадав відставки уряду і прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, звинувативши його в невмінні приймати адекватні рішення у кризовій ситуації.

Того ж дня Пашинян заявив про рішення звільнити з посади главу Генштабу Оніка Гаспаряна і заявив про "спробу державного перевороту".

У Єревані відбулися мітинги прихильників і опонентів Пашиняна.

Опозиція Вірменії давно вимагає відставки Пашиняна після поразки Вірменії у війні в Карабаху. Нагадаємо, у ніч на 10 листопада було оголошено про припинення вогню в Нагірному Карабаху, про яке домовились лідери Азербайджану, Вірменії та Росії. У Вірменії цю домовленість сприйняли як капітуляцію країни.

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