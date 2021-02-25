В Єревані протестувальники перекрили вулиці, вимагаючи відставки прем'єра

У Єревані протестувальники, які вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, з ранку 25 лютого проводять акції непокори, перекриваючи вулиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".

Члени опозиційного "Руху за порятунок Вітчизни" заздалегідь не оголошують місце і час акцій непокори.

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Пізніше співробітники поліції по гучномовцю оголошували, що дії з перекриття вулиць не відповідають законодавству, і закликали розблокувати рух, повідомляє портал News.am. За деякий час громадяни розблокували вулиці.

Напередодні протестувальники проводили протестні марші до університетів.

20 лютого "Рух за порятунок Вітчизни" відновив акції протесту. Лідери руху заявили про початок нового етапу боротьби і пообіцяли, що відтепер акції протесту і непокори будуть проводитися щодня.

"Рух за порятунок Вітчизни", до якого входять понад півтора десятка політичних партій, домагається відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна і обрання колишнього міністра оборони і прем'єр-міністра Вірменії Вазгена Манукяна тимчасовим прем'єр-міністром для формування перехідного уряду, щоб за рік організувати позачергові вибори.

Опозиційні партії заявляють, що не сприймають проведення позачергових виборів, якщо їх організують прем'єр-міністр Нікол Пашинян або його політична команда, оскільки, як стверджують вони, такі вибори нинішня влада сфальсифікує.

Опозиція звинувачує Пашиняна у поразці у війні в Нагірному Карабаху восени минулого року.