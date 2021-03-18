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Путин отреагировал на слова Байдена про "убийцу"

Четверг, 18 марта 2021, 13:56

Президент РФ Владимир Путин пожелал здоровья президенту США Джо Байдена в ответ на заявления в свой адрес.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья", - сказал Путин. Он отметил, что говорит это "без иронии и шутки".

В связи с заявлениями Байдена Путин также отметил, что каждый видит другого человека так, как оценивает себя.

Ранее в Кремле высказывания Байдена в отношении Путина назвали "очень плохими". "Он (президент США - ред.) однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И далее мы будем исходить именно из этого", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщалось, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отправится в Москву для консультаций после последних заявлений президента США Джо Байдена, что РФ заплатит за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах.

Вызов посла происходит после выхода в эфир интервью Джо Байдена, в котором он заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.

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Путин Байден
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