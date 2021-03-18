Росія викликала свого посла з Вашингтона після слів Байдена про Путіна-"вбивцю"

Посол Росії в Вашингтоні Анатолій Антонов вирушить в Москву для консультацій після останніх заяв президента США Джо Байдена, що РФ заплатить за втручання у вибори в Сполучених Штатах.

Про це повідомила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, пише "Європейська правда".

За її словами, консультації проводяться з метою проаналізувати, "що робити і куди рухатися в контексті відносин з США".

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"Нова американська адміністрація перебуває при владі майже два місяці, не за горами символічний рубіж в 100 днів, і це відповідний привід постаратися оцінити, що у команди Джо Байдена виходить, а що не дуже", - сказала Захарова.

Вона додала, що головне для Росії - визначити, якими можуть бути шляхи виправлення російсько-американських зв'язків, які перебувають у важкому стані, бо Вашингтон завів їх у глухий кут.

"Ми зацікавлені в тому, щоб не допустити їх необоротної деградації, якщо американці усвідомлюють пов'язані з цим ризики", - наголосила вона.

Виклик посла відбувається після виходу в ефір інтерв’ю Джо Байдена, у якому він заявив, що Росія втручалася в президентські вибори в США і повинна заплатити за свої дії. Він також ствердно відповів на запитання, чи вважає Владіміра Путіна вбивцею.

У вівторок 17 березня головне розвідувальне управління США опублікувало звіт про іноземне втручання у вибори 2020 року, в якому йдеться про те, що президент Росії Владімір Путін курував масштабні зусилля, спрямовані на очорнення кандидатури Джо Байдена.

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