В агентстві ЄС розповіли, в яких країнах ситуація з коронавірусом найгірша

На перших місцях у ЄС за кількістю нових заражень - Чехія та Естонія, тривожно зросли показники також в Угорщині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на останнє оновлення даних Європейського центру контролю і попередження захворювань (ECDC).

Лідерами за показником заражень на 100 000 населення за останні 14 днів залишаються Чехія - 1518.33, та Естонія - 1464.13. Це єдині дві країни ЄС та Європейської економічної зони, де він перевищує 1000.

На третьому місці - Угорщина з показником 934.24 на 100 000 населення. Це суттєве погіршення, порівняно з даними попереднього тижня.

На четвертому - Мальта, де показник складає 693.40.

Наступні у списку, з показниками захворюваності понад 500, але менше 600 - Польща, Словаччина, Швеція та Болгарія, та Італія (499.45).

Найкращі показники залишаються в Ісландії - 7.96 на 100 000 населення.

Наочно побачити ситуацію у ЄС та Європейській економічній зоні можна на карті-світлофорі.

Водночас за кількістю смертей коронахворих відносно кількості населення на перших місцях - Чехія (272.12), Словаччина (244.60) та Угорщина (207.28). У решті країн він менший 200.