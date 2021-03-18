В агентстве ЕС рассказали, в каких странах ситуация с коронавирусом хуже всего

На первых местах в ЕС по количеству новых заражений - Чехия и Эстония, тревожно выросли показатели также в Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на последнее обновление данных Европейского центра контроля и предупреждения заболеваний (ECDC).

Лидерами по показателю заражений на 100 000 населения за последние 14 дней остаются Чехия - 1518.33, и Эстония - 1464.13. Это единственные две страны ЕС и Европейской экономической зоны, где он превышает 1000.

На третьем месте - Венгрия с показателем 934.24 на 100 000 населения. Это существенное ухудшение по сравнению с данными предыдущей недели.

На четвертом - Мальта, где показатель составляет 693.40.

Следующие в списке, с показателями заболеваемости более 500, но менее 600 - Польша, Словакия, Швеция и Болгария и Италия (499.45).

Лучшие показатели остаются в Исландии - 7.96 на 100 000 населения.

Наглядно увидеть ситуацию в ЕС и Европейской экономической зоне можно на карте-светофоре.

В то же время по количеству смертей больных с коронавирусом относительно количества населения на первых местах - Чехия (272.12), Словакия (244.60) и Венгрия (207.28). В остальных странах он меньше 200.