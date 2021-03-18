В уряді розповіли, за яких умов Україна зніме суперечливий мораторій на експорт "кругляка"

Україна може зняти заборону на імпорт необробленої деревини виключно для країн ЄС після того, як забезпечить прозорість на внутрішньому ринку.

Як пише "Європейська правда", про це сказав заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Ми повідомили їм нотою, що за пів року ухвалимо закон. Законопроєкт, на який ми ставимо, це №4197-1. Це законопроєкт про ринок деревини. Логіка дуже проста: спочатку ми забезпечуємо прозорість на внутрішньому ринку, щоб не було підстав для маніпуляцій. У рамках цього законопроєкту ми також розглянемо питання зняття мораторію виключно для ЄС - у нас немає підстав знімати його для інших", - цитує його агентство.

Він наголосив, що торгівля з ЄС буде можлива лише при прозорих механізмах.

"Наразі в ЄС є дві ініціативи з контролю лісу - corporate due diligence і можлива навіть заборона на імпорт необробленої сировини. Тож у них такий самий процес триває, ми активно синхронізуватимемося", - сказав Качка.

Нагадаємо, у 2015 році Верховна рада ухвалила закон, яким на 10 років заборонила експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів у необробленому вигляді (лісу-кругляка).

У січні 2020 року Україна та ЄС створили арбітражну групу для розгляду спору про заборону Україною експорту кругляка.

Наприкінці 2020 року вона постановила, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин, але разом з тим має відкоригувати свою заборону від 2015 року.

У Єврокомісії заявили, що Україна повинна незабаром скасувати прийнятий у 2015 році мораторій.

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