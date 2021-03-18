ЕС встревожен намерениями Турции закрыть одну из крупнейших оппозиционных партий
ЕС заявил о глубокой обеспокоенности в связи с шагами турецких властей в направлении закрытия второй по величине оппозиционной силы - прокурдской Демократической партии народов (HDP).
Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам политики добрососедства и переговоров о расширении Оливера Вархейи, передает "Европейская правда".
"Европейский Союз глубоко обеспокоен решением лишить члена HDP Омера Фарука Гергерлиоглу места в парламенте и депутатской неприкосновенности, его неизбежным заключением, а также иском, инициированным прокурором Кассационного суда с просьбой о закрытии HDP", - говорится в заявлении.
В ЕС отметили, что закрытие второй по величине оппозиционной партии приведет к нарушению прав миллионов избирателей в Турции.
"Это добавляет беспокойства ЕС по поводу отступления от основных прав в Турции и подрывает доверие к заявленной турецкими властями приверженности реформам", - заявили Боррель и Вархейи.
"Будучи страной-кандидатом на членство в ЕС и членом Совета Европы, Турция должна уважать свои основные демократические обязательства, включая уважение к демократии, правам человека и верховенству права", - говорится в заявлении.
Прокурор Бекир Сахин утверждает, что HDP "действует вместе с террористами Рабочей партии Курдистана и связанными организациями, выступая продолжением таких организаций".
Он добавил, что такая деятельность угрожает "уничтожением неделимости между государством и народом".
Партия осудила обвинительный акт как "тяжелый удар по демократии" и призвала своих сторонников сопротивляться.
Ранее сообщалось, что ЕС заморозил планы санкций против Турции из-за улучшения отношений.