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МЗС Данії використовуватиме назву "Білорусь" замість "Білорусії"

П'ятниця, 19 березня 2021, 11:25

МЗС Данії заявило, що відтепер використовуватиме назву Belarus замість Hviderusland ("Біла Росія").

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Настав час використовувати термін, якого вимагають білоруське громадянське суспільство та населення", - сказав міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод, якого цитує Twitter МЗС Данії.

У четвер МЗС Данії також оголосило про заснування нового Фонду демократії "у відповідь на серйозні демократичні виклики і порушення прав людини" в Білорусі. На підтримку демократичних сил, громадянського суспільства і міжнародного обміну виділяється 50 млн данських крон (понад $ 8 млн).

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Данія Білорусь
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