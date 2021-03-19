МЗС Данії використовуватиме назву "Білорусь" замість "Білорусії"
МЗС Данії заявило, що відтепер використовуватиме назву Belarus замість Hviderusland ("Біла Росія").
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Настав час використовувати термін, якого вимагають білоруське громадянське суспільство та населення", - сказав міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод, якого цитує Twitter МЗС Данії.
🤍❤️🤍Hviderusland ➡️ Belarus🤍❤️🤍— Denmark MFA 🇩🇰 (@DanishMFA) March 18, 2021
Udenrigsministeriet vil fremover bruge navnet Belarus i stedet for Hviderusland.
"Det er på tide, at vi benytter den betegnelse, som efterspørges fra det belarusiske civilsamfund og befolkning", siger @JeppeKofod.#dkpol 📷@AsgerLadefoged⬇️ pic.twitter.com/4puoA7IHJ1
У четвер МЗС Данії також оголосило про заснування нового Фонду демократії "у відповідь на серйозні демократичні виклики і порушення прав людини" в Білорусі. На підтримку демократичних сил, громадянського суспільства і міжнародного обміну виділяється 50 млн данських крон (понад $ 8 млн).