Президент Литви попросив Україну не купувати електроенергію з Білоруської АЕС

Президент Литви Гітанас Науседа закликав українську владу не купувати електроенергію з Білоруської АЕС, яку він назвав російським проєктом.

Про це він заявив під час виступу у Верховній раді, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Будівельник електростанції – Росія - не лише піддала ризику здоров’я жителів регіону, але й намагається використати проєкт електростанції для розширення свого впливу", - заявив Науседа.

За його словами, зростаюча вразливість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не лише Литви, а й України.

"Тому хочу сьогодні прилюдно попросити владу України та її народ підтримати позицію країн Балтії стосовно Білоруської АЕС та не купувати електроенергію, вироблену в Островці", - заявив президент Литви.

Нагадаємо, у лютому глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив занепокоєння тим, що білоруська електроенергія потрапляє на український ринок і це може сприяти розвитку небезпечної Білоруської АЕС.