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Президент Литвы попросил Украину не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС

Пятница, 19 марта 2021, 12:12

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал украинскую власть не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС, которую он назвал российским проектом.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной раде, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Строитель электростанции - Россия - не только подвергла риску здоровья жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния", - заявил Науседа.

По его словам, растущая уязвимость беларуси означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины.

"Поэтому хочу сегодня публично попросить власти Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии в отношении Белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, произведенную в Островце", - заявил президент Литвы.

Напомним, в феврале глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил обеспокоенность тем, что белорусская электроэнергия попадает на украинский рынок и это может способствовать развитию опасной Белорусской АЭС.

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