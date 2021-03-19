Президент Литвы попросил Украину не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал украинскую власть не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС, которую он назвал российским проектом.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной раде, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Строитель электростанции - Россия - не только подвергла риску здоровья жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния", - заявил Науседа.

По его словам, растущая уязвимость беларуси означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины.

"Поэтому хочу сегодня публично попросить власти Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии в отношении Белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, произведенную в Островце", - заявил президент Литвы.

Напомним, в феврале глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил обеспокоенность тем, что белорусская электроэнергия попадает на украинский рынок и это может способствовать развитию опасной Белорусской АЭС.