Партія Додона вдруге оскаржила в КС кандидатуру прем’єра, якого пропонує Санду

"Партія соціалістів" експрезидента Молдови Ігоря Додона вдруге звернулась до Конституційного суду щодо наказу президентки Маї Санду, яким вона запропонувала кандидатуру прем’єра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду домагається скликання позачергових виборів в країні. У цій спробі вона висунула нового кандидата на посаду прем’єра - виконуючого обов’язки лідера її партії "Дія та Солідарність" Ігоря Гросу, якого очікувано не підтримають.

За Конституцією Молдови, президент отримує право розпустити парламент у двох випадках: у разі неможливості формування уряду або блокування протягом трьох місяців прийняття законів і якщо парламент як мінімум двічі відхилив запропонований йому склад уряду в 45-денний термін після внесення відповідної пропозиції.

Санду раніше запропонувала формальну кандидатку - ексочільницю Мінфіну Наталію Гавріліцу, яка не приховувала, що не хоче, щоби парламент її підтримав, і зрештою депутати не дали за неї голосів. Відтак ще одне провальне голосування відкриває можливість для дострокових виборів.

З такими намірами президентка висунула кандидатуру Гавріліци вдруге, але КС за зверненням ПСРМ визнав цей наказ неконституційним.

Тепер "соціалісти" просять КС перевірити на конституційність пропозицію кандидатури Ігоря Гросу, пояснюючи це тим, що новий кандидат не матиме достатньої більшості голосів у парламенті для затвердження.

Суд взяв звернення до розгляду, але відмовився призупиняти дію указу Санду. Розгляд по суті відбудеться 22 березня.

Паралельно парламентська більшість, до якої входять ПСРМ і депутати групи Pentru Moldova за участі партії "Шор", запропонувала посла Молдови в Росії Владіміра Головатюка кандидатом в прем'єри.

Детальніше про ситуацію у Молдові - у статті: Шахи з елементами зоології: як Додон та Санду б'ються за владу у Молдові.