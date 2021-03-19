Партия Додона снова обжаловала в КС кандидатуру премьера, которого предлагает Санду

"Партия социалистов" экс-президента Молдовы Игоря Додона второй раз обратилась в Конституционный суд по поводу указа президента Майи Санду, которым она предложила кандидатуру премьера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Напомним, президент Молдовы Мая Санду добивается внеочередных парламентских выборов в стране. В этой попытке она выдвинула нового кандидата на пост премьера - исполняющего обязанности лидера ее партии "Действие и Солидарность" Игоря Гросу, которого ожидаемо не поддержат.

По Конституции Молдовы, президент получает право распустить парламент в двух случаях: в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов и если парламент как минимум дважды отклонил предложенный ему состав правительства в 45-дневный срок после внесения соответствующего предложения.

Санду ранее предложила формальную кандидатку - бывшую министра финансов Наталью Гаврилицу, которая не скрывала, что не хочет, чтобы парламент ее поддержал, и в конце концов депутаты не дали за нее голосов. Поэтому еще одно провальное голосование открывает возможность для досрочных выборов.

С такими намерениями президент выдвинула кандидатуру Гаврилицы второй раз, но КС по обращению ПСРМ признал этот приказ неконституционным.

Теперь "социалисты" просят КС проверить на конституционность предложение кандидатуры Игоря Гросу, объясняя это тем, что новый кандидат не имеет достаточного большинства голосов в парламенте для утверждения.

"На консультациях с президентом все обсуждали досрочные выборы и необходимость полномочного правительства, а потом Майя Санду, узнав об отказе Марианы Дурлештяну, предложила своего кандидата, не поинтересовавшись, есть ли у большинства кандидатура", - заявил депутат ПСРМ Григорий Новак. По его словам, президент имеет право выдвигать своего кандидата только удостоверившись, что парламентское большинство не собирается выдвинуть свою кандидатуру.

Суд принял обращение к рассмотрению, но отказался приостанавливать действие указа Санду. Рассмотрение по существу состоится 22 марта.

Параллельно парламентское большинство, в которое входят ПСРМ и депутаты группы Pentru Moldova при участии партии "Шор", предложило посла Молдовы в России Владимира Головатюка кандидатом в премьеры.

Подробнее о ситуации в Молдове - в статье: Шахматы с элементами зоологии: как Додон и Санду бьются за власть в Молдове.