Глава МЗС Словаччини розкритикував урочисту зустріч російської вакцини в аеропорту

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок розкритикував рішення прем’єр-міністра зустріти в аеропорту першу партію російської вакцини від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на своїй Facebook-сторінці.

"Я не думаю, що учать прем’єра Матовича у прибутті "Спутника" до Словаччини є прийнятною", - пише міністр.

Читайте також Сербська частина Боснії отримала нову партію російської вакцини

Він зауважив, що урочистих зустрічей інших вакцин, які прибули в Словаччину, не було.

"Питання не так у походженні вакцини, а в тому, чи пройшла вона належну реєстрацію у ЄС. "Спутник V" ще навіть не подали на реєстрацію, тому така політична увага до цієї незареєстрованої вакцини - неприйнятна", - заявив Іван Корчок.

Саме рішення про купівлю російської вакцини розкритикувала міністр інвестицій Вероніка Ремішова, акцентуючи на тому, що будь-яка вакцина, незалежно від походження, спершу мала би пройти належну перевірку, пише HN Slovensko.

"Неправильно вакцинувати громадян вакциною, що не отримала дозволу Європейського медичного агентства, ефективність і безпечність якої належним чином не перевірили... Це абсурдно, як Ігор Матович вітає вакцину у Словаччині - він не робив так щодо жодної іншої", - заявила вона.

Водночас спікер парламенту Борис Коллар заявив, що може зрозуміти критику урядового рішення, але не можна не враховувати, що з поставками інших вакцин є проблеми. "На додачу, тисячі людей у світі вже вакцинувалися "Спутником", тож ми переконані, що люди у Словаччині, якщо захочуть, повинні теж мати таку можливість", - сказав він.

Нагадаємо, 1 березня уряд Словаччини підтвердив закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Прем'єр Словаччини Ігор Матович з главою МОЗ Мареком Крайчі з цієї нагоди приїхали в аеропорт Кошице.

До цього серед країн-членів ЄС "Спутник V" використовувала тільки Угорщина.





