Сербська частина Боснії отримала нову партію російської вакцини

Республіка Сербська, частина Боснії і Герцеговини, яка розпочала щеплення окремо від решти країни, отримала нову партію російської вакцини "Спутник V" обсягом 20 тисяч доз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Це друга партія російських вакцин, яку отримала Республіка Сербська, що має тісні стосунки з Москвою.

Перші 2000 доз російської вакцини прибули в аеропорт Сараєва 1 лютого. Після цього вакцини відправили до Агентства з лікарських засобів БіГ для здійснення контролю якості.

У понеділок прем'єр-міністр боснійських сербів Радован Вішкович привітав нову партію вакцин. За його словами, Республіка Сербська перейшла до отримання російських вакцин у зв’язку із затримкою поставок через міжнародну програму COVAX.

Боснія погрожувала подати до суду на COVAX, якщо вакцини не будуть відвантажені у встановлений термін.

Представники COVAX заявили, що їм потрібно спочатку переконатися, чи Боснія виконала всі умови.

Вішкович також розповів, що його уряд працює над придбанням китайських вакцин.

Медики з Республіки Сербської також раніше їздили на вакцинацію до Сербії.

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