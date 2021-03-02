Україна почала процедуру санкцій щодо компанії з Австрії, яка будує театр в Криму

Україна почала процедуру запровадження санкцій щодо австрійського архітектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" та його керівництва через будівництво оперного театру в окупованому Росією Севастополі.

Про це повідомили в МЗС у відповідь на запит "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

"У зв’язку з участю австрійського архітектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" у проєкті з побудови оперного театру в окупованому Росією Севастополі Україна започаткувала внутрішньодержавні процедури з кримінального переслідування австрійського архітектурного бюро", – йдеться у відповіді на запит.

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В МЗС зазначили, що Україна також започаткувала запровадження санкцій проти компанії та її керівництва за "співробітництво з російською окупаційною адміністрацією та пособництво у спробі легітимізації Росією анексії Криму".

Нагадаємо, прокуратура Автономної Республіки Крим за зверненням Міністерства закордонних справ України відкрила кримінальне провадження проти представників австрійського архітектурного бюро, яке бере участь у будівництві оперного театру в окупованому Росією Севастополі.

Офіційний Відень відмежувався від компанії, що будує театр в окупованому Криму, заявивши, що Австрія продовжує підтримувати територіальну цілісність України.

Попри наполягання української сторони та посла України Олександра Щерби "Coop Himmelb(l)au" відмовилася зупинити свою участь у цьому проєкті.