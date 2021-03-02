Украина начала процедуру санкций против компании из Австрии, строящей театр в Крыму

Украина начала процедуру введения санкций в отношении австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" и его руководства из-за строительства оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

Об этом сообщили в МИД в ответ на запрос "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

"В связи с участием австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" в проекте строительства оперного театра в оккупированном Россией Севастополе Украина начала внутригосударственные процедуры уголовного преследования австрийского архитектурного бюро", - говорится в ответе на запрос.

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В МИД отметили, что Украина также начала введение санкций против компании и ее руководства за "сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии Крыма".

Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым по обращению Министерства иностранных дел Украины открыла уголовное производство против представителей австрийского архитектурного бюро, которое участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

Официальная Вена отмежевалась от компании, строящей театр в оккупированном Крыму, заявив, что Австрия продолжает поддерживать территориальную целостность Украины.

Несмотря на настояния украинской стороны и посла Украины Александра Щербы "Coop Himmelb (l) au" отказалась остановить свое участие в этом проекте.