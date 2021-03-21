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Косово, що єдиним у Європі не почало вакцинацію, щепить своїх лікарів у Албанії

Неділя, 21 березня 2021, 10:41

В Албанії розпочалася вакцинація лікарів та медсестер з Косова після того, як Тірана погодилась поділитись частиною своїх вакцин з сусідкою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Албанія вирішила виділити в цілому 500 доз вакцин проти COVID-19 від AstraZeneca для косовських медичних працівників у ці вихідні і пообіцяла збільшити їх кількість в найближчому майбутньому.

Наразі Косово офіційно не отримало жодної вакцини, і є єдиним в Європі, де не розпочалася вакцинація.  Плани косова зі щеплення залежать від схеми доступу до вакцини COVAX.

Між тим, в сербських районах Косова Белград почав робити щеплення одночасно із Сербією.

Наразі в Косово, де проживає 1,8 мільйона осіб, зареєстровано понад 80 тисяч випадків COVID-19 та 1752 смерті.

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Косово Албанія
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