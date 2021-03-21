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Косово, которое единственным в Европе не начало вакцинацию, прививает своих врачей в Албании

Воскресенье, 21 марта 2021, 10:41

В Албании началась вакцинация врачей и медсестер из Косово после того, как Тирана согласилась поделиться частью своих вакцин с соседкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Албания решила выделить в общей сложности 500 доз вакцин против COVID-19 от AstraZeneca для косовских медицинских работников в эти выходные и пообещала увеличить их количество в ближайшем будущем.

Сейчас Косово официально не получило ни одной вакцины, и является единственным в Европе, где не началась вакцинация. Планы Косово с вакцинации зависят от схемы доступа к вакцине COVAX.

Между тем, в сербских районах Косово Белград начал делать прививки одновременно с Сербией.

Сейчас в Косово, где проживает 1,8 миллиона человек, зарегистрировано более 80 000 случаев COVID-19 и 1752 смерти.

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Косово Албания
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