Країнам ЄС пропонували неіснуючі вакцини проти COVID-19 на суму 14 млрд євро

Фінляндії та іншим країн ЄС зловмисники пропонували купити партії неіснуючих вакцин проти коронавірусу вартістю 14 млрд євро.

Про це Yle розповів директор Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) Віллі Ітяля, пише "Європейська правда".

"Ми знаємо, що вакцини пропонувалися і в Фінляндії", - сказав Ітяля.

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Чиновник не вправі коментувати, звідки такі пропозиції надходили. Однак, за його словами, винні в таких махінаціях в основному пов'язані з організованою злочинністю і діють з третіх країн.

За його словами, OLAF довідалось про шахрайство після того, як кілька країн ЄС, які отримали такі пропозиції, зв'язалися з Європейською комісією.

"Ми вивчили пропозиції і з'ясували, що за ними стоять злочинці. Пропозиції складені добре, вони виглядають цілком реалістично. Мова йде про організовану злочинність. Тобто надходять пропозиції, але цих вакцин насправді не існує", - пояснює Ітяля.

Розслідуванням справи в Фінляндії займаються правоохоронні органи.

Раніше OLAF попередив уряди країн-членів про фейкових посередників з продажу вакцини від коронавірусу, які можуть намагатися контактувати з ними.