В агентстві ЄС попередили про фейкових посередників з продажу вакцини

У Європейському офісі з протидії шахрайству (OLAF) попередили уряди країн-членів про фейкових посередників з продажу вакцини від коронавірусу, які можуть намагатися контактувати з ними.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному повідомленні OLAF від 15 лютого.

"Нам надходять повідомлення про шахраїв, які пропонують вакцини урядам країн ЄС. Пропозиції можуть надходити у різних формах. Наприклад, вони можуть пропонувати великий об’єм, надавати одну поставку задля отримання першого платежу авансом і зникати, або пропонувати партії підроблених вакцин. Вони також можуть вдавати з себе представників справжніх компаній та стверджувати, що мають доступ до вакцини", - попередив керівник відомства Вілле Італа.

Він зазначив, що зловмисники активізувалися на тлі новин про затримки поставок та дефіцит вакцин.

Італа додав, що відомство буде ділитися інформацією про такі фальшиві пропозиції з колегами у ЄС та за його межами, та спробує спільними зусиллями встановити особи шахраїв.

Як повідомлялося раніше, прем’єр Чехії заявив, що чотирьом країнам ЄС надходили пропозиції придбати вакцини AstraZeneca "в обхід" центральних поставок, щоб отримати їх швидше - через компанію-посередника з Дубая.

AstraZeneca заявила, що такої пропозиції від них не надходило і якщо хтось пропонує приватні вакцини, це скоріш за все шахрайство.